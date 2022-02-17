الإمارات.. تحقيق في طائرة حلقت فوق دبي على ارتفاع منخفض

2022/02/17 | 11:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر محققون، الخميس، بأن رحلة طيران طويلة المدى تابعة لشركة طيران الإمارات كانت متوجهة إلى واشنطن في ديسمبر أول فشلت في الارتفاع بشكل صحيح عقب الإقلاع وحلقت على علو منخفض وبسرعة لا تصدق فوق دبي قبل أن ترتفع خلال وقت لاحق فوق البحر.

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