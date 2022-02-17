الرافدين يوجه فروعه بعدم ترويج معاملات نقل ملكية بسماية

2022/02/17 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه مصرف الرافدين، الخميس، فروعه المشمولة بقروض بسماية بعدم ترويج اي معاملة نقل ملكية من والى البائع والمشتري.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه” اوعز لفروعه المانحة لقروض بسماية وهي ( المستنصر – الخلفاء – الامين – الباب الشرقي – الفردوس – حي الزهراء – براثا – القصر الابيض […]

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