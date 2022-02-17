بالصور.. القوة السعودية المشاركة بتمرين

2022/02/17 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة بتمرينات "العلم الأحمر 2022" بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس/ آذار المقبل.

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