النزاهة تضبط محتالاً انتحل صفة العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة

2022/02/17 | 11:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، من ضبط مُنتحل صفة مُوظَّفٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك من ضبط أحد المُحتالين الذي […]

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