فيديو يوثق اندلاع عراك عنيف داخل مركز تجاري ورد فعل الشرطة يثير الغضب

2022/02/17 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو لحظة اندلاع عراك عنيف بين مراهقين أحدهما أسود وآخر أبيض داخل مركز تجاري في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

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