2022/02/17 | 12:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يؤدي شرب القهوة إلى خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من جامعة “ماكماستر” في كندا.اتضح أن الكافيين يؤثر على بروتينات خاصة من نوع “PCSK9″، والتي بفضلها يزيل الكبد الكوليسترول الضار، أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم.كما يحمي الكافيين الجسم من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.يتحقق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القهوة جيدة للقلب والأوعية الدموية first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القهوة جيدة للقلب والأوعية الدموية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القهوة جيدة للقلب والأوعية الدموية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).