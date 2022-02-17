باستخدام السلاح الابيض.. تفاصيل جريمة مروّعة وسط الناصرية

2022/02/17 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قاركشف مصدر امني، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة مروّعة حدثت وسط الناصرية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "شاباً قتل طعنا بالسكين وسط الناصرية على اثر مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح الابيض".واضاف ان "الشرطة تمكنت من القاء القبض على القاتل".

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