2022/02/17 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس، ان بقاء حكومة تصريف الأعمال وعدم الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة له انعكاسات سلبية على واقع البلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

وقال الموسوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "التجاذبات والخلافات السياسية التي تساهم بتأخير تشكيل الحكومة سينعكس سلباَ على كافة الأصعدة وخصوصاً الاقتصادية في حين ان الشعب العراقي يعاني من ازمة بسبب ارتفاع سعر الدولار وتعطيل العمل بالمشاريع الاستثمارية".

وأضاف، ان "الجانب الأهم الذي تعجز عن تقديمه حكومة تصريف الاعمال هو مشروع الموازنة لأن الحكومة المقبلة قد لا تقبل بما تطرحه الحكومة الحالية"، مبينا ان "موعد تسليم الموازنة سيكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي لا يعرف موعد تشكيلها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال تقديم مشروع الموازنة للبرلمان؟ - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال تقديم مشروع الموازنة للبرلمان؟ - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).