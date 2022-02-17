مقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في منطقة حي اور

2022/02/17 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في منطقة حي اور.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني بالقرب من علوة زويني باتجاه حي اور".واضاف ان "الحادث اسفر عن مقتله في الحال بعد اصابته بمنطقة الرأس بعدة اطلاقات نارية".

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