دولة القانون: أمن ديالى يمر بتحديات كبيرة

2022/02/17 | 12:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… رصد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الخميس، 4 اسباب تقف وراء نزيف الدماء في ديالى، مشيرا الى ان الوضع الأمني في المحافظة يمر بتحديات كبيرة.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوضع الامني في ديالى يمر بتحديات كبيرة والاستقرار الامني هش في ظل تكرار الخروقات الدامية التي نفقد من جرائها دماء […]

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