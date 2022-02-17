جمهورية لوغانسك: أوكرانيا قصفت مناطق سكنية والاوضاع في تصاعد

2022/02/17 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد يان ليشتشينكو، قائد القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك أن الوضع على خط التماس في دونباس قد تصاعد بشكل كبير، وتحاول كييف تصعيد الصراع هناك بعد قصف مناطق سكنية.وأضاف ليشتشينكو، “خلال الـ24 ساعة الماضية، تصاعد الموقف على خط التماس بشكل كبير.يقوم العدو (الأوكراني)، بناء على أوامر مباشرة من القيادة العسكرية والسياسية […]

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