العثور على آثار تعود للحقبة العباسية في سامراء

2022/02/17 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع - فليح العبيدي

أعلنت مفتشية آثار محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، العثور على آثار تعود للحقبة العباسية في قضاء سامراء، فيما وجهت طلباً لوزارة الإعمار.

وقال مفتش آثار المحافظة سعد جاسم الخزرجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم العثور على آثار وجدار أثري وزخارف جصية تعود للفترة العباسية في منطقة حي المعتصم داخل مركز مدينة سامراء"، مبيناً، أن "المكتشفات الأثرية تبينت بعد العمل بمشروع المجاري".

وأضاف الخزرجي "طالبنا وزارة الإعمار ورئيس الوحدة الادارية لقائممقامية سامراء والشركة المنفذة بايقاف العمل في المشروع لوجود مكتشفات أثرية جديدة".

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