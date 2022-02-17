العدل: معوقات تواجه تواصل الاحداث مع ذويهم

2022/02/17 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أقرّت وزارة العدل، الخميس، بوجود معوقات تواجه تواصل الأحداث المودعين في دور الإصلاح مع ذويهم.وقالَ مدير دائرة إصلاح الأحداث بالوزارة كامل أمين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “السجون الإصلاحية شهدت خلال المدة الماضية اكتظاظاً كبيراً وصل إلى 200 بالمئة، وهذا الأمر كان يعد معوقاً كبيراً في تنفيذ البرامج الإصلاحية للمودعين، لذا كان […]

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