2022/02/17 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… أقرّت وزارة العدل، الخميس، بوجود معوقات تواجه تواصل الأحداث المودعين في دور الإصلاح مع ذويهم.
وقالَ مدير دائرة إصلاح الأحداث بالوزارة كامل أمين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “السجون الإصلاحية شهدت خلال المدة الماضية اكتظاظاً كبيراً وصل إلى 200 بالمئة، وهذا الأمر كان يعد معوقاً كبيراً في تنفيذ البرامج الإصلاحية للمودعين، لذا كان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل: معوقات تواجه تواصل الاحداث مع ذويهم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالَ مدير دائرة إصلاح الأحداث بالوزارة كامل أمين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “السجون الإصلاحية شهدت خلال المدة الماضية اكتظاظاً كبيراً وصل إلى 200 بالمئة، وهذا الأمر كان يعد معوقاً كبيراً في تنفيذ البرامج الإصلاحية للمودعين، لذا كان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل: معوقات تواجه تواصل الاحداث مع ذويهم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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