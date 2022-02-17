الساحرة - سعود سالم

2022/02/17 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم هواجس السيد نون٣-;-٣-;- - الساحرة في الغرفة رقم ٢-;-٢-;- في أحدى ضواحي المدينة، يقضي أمسياته وحيدا، يحدق في الجدران العارية ..



يحلم ..



يقضي الساعات الطويلة مستلقيا على السرير، يتأمل السقف، ويتخيل النجوم والشموس والاقمار في رحلتها الأبدية عبر السقف الواطئ، من زاوية لزاوية ويتساءل، ماهو الشيء الذي يمكن أن تكون له أهمية في حياة انسان ما لدرجة تجعله يواصل الإستمرار في الإستيقا ......





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