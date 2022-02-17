صور أقمار صناعية تظهر نشاطا عسكريا مكثفا لروسيا

2022/02/17 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة أميركية خاصة، الخميس، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن النشاط العسكري الروسي لا يزال مرتفعا بالقرب من الحدود الأوكرانية، حيث تنشر موسكو حشدا عسكريا منذ أسابيع، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

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