حزب كردي يكشف عن طرق جديدة لتهريب نفط الإقليم

2022/02/17 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… كشف عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الخميس، عن طرق جديدة لتهريب نفط إقليم كردستان العراق الى الأراضي التركية، مشيرا الى أن أحزاب السلطة الكردية لا تستطيع العيش دون صفقات فساد.وقال جلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أحزاب السلطة الحاكمة لاتستطيع العيش من دون صفقات الفساد وعمليات التهريب لأنها اعتاشت على هذا الأمر منذ […]

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