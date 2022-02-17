ثالث حالة تعافي من مرض الإيدز جراء زرع خلايا جذعية من دم الحبل السُرّي

2022/02/17 | 12:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت امرأة أمريكية ثالث شخص معروف يتعافى من متلازمة نقص المناعة المكتسب، "الإيدز"، وهي أول امرأة مختلطة العرق، وذلك بفضل زرع خلايا جذعية مأخوذة من دم الحبل السُرّي، وفقًا لبحث قُدم في مؤتمر الثلاثاء.

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