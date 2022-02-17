واشنطن : روسيا تنشر آلاف الجنود الإضافيين على حدود أوكرانيا

2022/02/17 | 12:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جندي أوكراني عند مركز حدودي مع روسيا على مسافة 40 كلم من مدينة خاركيف في شرق البلاد في 16 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب سيرغي بوبوك واشنطن (أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض الاربعاء أن موسكو لم تسحب قوات عن الحدود مع أوكرانيا بل أرسلت تعزيزات من سبعة آلاف عسكري، ما […]

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