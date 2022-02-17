ابتكار مادة من النباتات الإستوائية لعلاج السرطان

2022/02/17 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قام باحثون من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية “MISIS”، كجزء من فريق دولي، بتصنيع مادة جديدة ذات خصائص فريدة مضادة للبكتيريا ومضادة للسرطان.وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة المواد الكيميائية والفيزياء، أن الباحثين في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية “MISiS” طوروا تقنية لإنتاج أكسيد الزنك النانوي، والذي يتميز بأنه مادة غير سامة ولها […]

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