الحشد الشعبي يحذر من خطر يفوق داعش في” حاوي العظيم”

2022/02/17 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حذر الحشد الشعبي، الخميس، من خطر يفوق الخطورة التي يشكلها تنظيم “داعش” الاجرامي في حاوي العظيم شمال ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،إن “حاوي العظيم منطقة ستراتيجية تشكل حدود فاصلة بين ديالى وصلاح الدين ولها تاثير في المشهد الامني العام كونه شكلت لاشهر نقطة ساخنة بسبب هجمات […]

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