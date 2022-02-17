تنبيه بشأن تفجير مسيطر عليه في محافظة الأنبار

2022/02/17 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت منظمة "هالو تراست البريطانية" فرع محافظة الانبار، الخميس، تنويهاً الى المواطنين حول تفجير مخلفات حربية مسطير عليها.

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وذكر وليد خالد مسؤول علاقات المنظمة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2022)، انه "تم تسليم العبوات والمخلفات الحربية من منظمت هالو تراست البريطانية إلى الكتيبة الهندسية للفرقة العاشرة قيادة عمليات الانبار، وانه سيتم التفجير في منطقة الكرمة قرب البو تايه في قضاء الكرمة".

واضاف البيان "نود ان نعلمكم ان التفجير مسيطر عليه من قبل الجيش".

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