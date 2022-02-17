الفتح يكشف عن توجهه بشأن أسعار صرف الدولار - عاجل

2022/02/17 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الخميس، أن إعادة سعر صرف الدولار من أولوياتنا. وقال الصالحي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "ذالك الوقت الذي تم بموجبة رفع سعر صرف الدولار كان قرار غير مدروس ومتسرع بسبب افقار الاسره العراقيه وكساد اقتصادي بالاسواق المحليه كذالك سبب فقدان الثقه الماليه بالدولة".

وأوضح، ان" التجار اصبحوا يتخوفون من اي تجارة او اسثمار بسبب امكانية عودة سعر صرف الدولار اما صعوداً ام نزولاً".

وإضاف ، ان "اعاده صرف سعر الدولار كسابقه يحقق الاستقرار الاقتصادي ويرفع من مستوى المعاشي للمواطن العراقي والعائلة العراقيه".

ولفت الى ان "النواب في هذه الدوره هدفهم تحسين الوضع المعاشي للمواطن وبناء البلد بصوره مستمره والتركيز على البنى التحتيه وبناء المستشفيات وكذالك مدارس والى ما لانهايه من الخدمات ومن اولوياتنه هوه ارجاع سعر صرف الدولار الى سابقه".

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