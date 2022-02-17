بالصورة.. ضبط وكر سري لتنصيع العبوات الناسفة في ديالى

2022/02/17 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد مصدر امني مطلع، اليوم الخميس، بان قوة قتالية من الاستخبارات العسكرية نجحت في ضبط وكر سري لتنصيع العبوات الناسفة في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قوة قتالية من الاستخبارات العسكرية اقتحمت عمق بساتين منطقة صخر في قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) ونجحت من ضبط وكر سري لداعش لتصنيع العبوات الناسفة".

واضاف، ان "العبوات كانت تستخدم ضد القوات الامنية والاهالي مؤكدا بان العملية جرت وفق معلومات دقيقة".

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