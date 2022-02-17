نجم الشرطة يجري تداخلاً جراحياً اليوم

2022/02/17 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يجري، اليوم الخميس، لاعبُ فريق الشرطة أحمد زيرو تداخلاً جراحياً على مستوى الركبةِ “رباط صليبي” في العاصمةِ اللبنانية بيروت بمستشفى الأزرق.وقالَ لاعبُ فريق الشرطة، أحمد زيرو في بيان للنادي نلقنه وكالة/ المعلومة/ إنه “وصلت أمس الاول الثلاثاء الى لبنان، وأكملتُ جميع الفحوصات، واليوم بإذن الله سأجري العملية على يد الدكتور الفريد خوري، […]

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