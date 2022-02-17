2022/02/17 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … أعلن مدير عام صندوق إعمار محافظة ذي قار رزاق الركابي، اليوم الخميس، عن شمول أقضية الإصلاح والفجر وسيد دخيل بإنشاء مشاريع مستشفيات جديدة بسعة 20 سريرا ضمن خطة العام الجاري 2022.وقال الركابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “إدارة الصندوق أعدت خطة متكاملة لتطوير الخدمات الصحية في المناطق المحرومة ومنها الأقضية الثلاثة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعمار ذي قار تدرج مشاريع مستشفيات في ثلاثة أقضية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعمار ذي قار تدرج مشاريع مستشفيات في ثلاثة أقضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).