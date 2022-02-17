ما الفوائد المحتملة من زيارة أردوغان للإمارات؟ تقرير تركي

2022/02/17 | 12:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الإمارات الأسبوع الجاري بحدث هو الأول من نوعه منذ 9 سنوات، تفاعلا واسعا وتساؤلات عن الفوائد المحتملة من هذه الزيارة.

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