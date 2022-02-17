خبير اقتصادي: قرار خفض سعر صرف الدولار بيد البنك المركزي فقط

2022/02/17 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي، همام الشماع، اليوم الخميس، ان قرار خفض سعر صرف الدولار حصري بيد البنك المركزي العراقي بموجب القانون، ولا يجوز لاحد التصرف به.وقال الشماع في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “قرار خفض سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية حصري بيد البنك المركزي العراقي وفقا للقانون ولا يجوز لاحد التصرف به […]

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