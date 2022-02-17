تصريح جديد من الداخلية بشأن الابتزاز الألكتروني وطرق معالجتها

2022/02/17 | 13:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اجراءاتها تجاه الابتزاز الألكتروني، فيما حددت أربع جهات لحلِّ المشاكل المجتمعية.وقال مدير عام العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن في تصريح صحفي، إن “عملية الابتزاز الالكتروني تدخل ضمن إطار الجرائم الالكترونية”، مبيناً أن “هناك جهوداً كبيرة في وزارة الداخلية سواء ضمن الإجراءات لمكافحة الإجرام والخط الساخن […]

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