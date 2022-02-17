2022/02/17 | 13:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضوء هذه الاعتبارات أو القيود الثلاثة آنفاً يفترض أن يتقرر سعر برميل النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء يحدد شرطاً لوضع موازنة خالية من العجز) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء يحدد شرطاً لوضع موازنة خالية من العجز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).