لافروف: روسيا سترسل ردها لأمريكا عن الضمانات الأمنية وسنتيح الرد للعلن

2022/02/17 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي إن بلاده سترسل ردها للولايات المتحدة الأمريكية حول الضمانات الأمنية لافتا إلى أن الرد الروسي سيتاح للعلن.

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