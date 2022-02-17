الوطني الكردستاني: ينبغي التفكير بحل المشكلات وليس تعقيدها

2022/02/17 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن موقفه من قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحزب أمين بابا شيخ أكد فيه ان المحكمة الاتحادية كان ينبغي عليها الأخذ بالحقوق الدستورية للإقليم مضيفا ان من الضروري في هذه المرحلة التفكير في حل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان باعتماد القواعد الدستورية وليس تعقيد المشاكل.

وشدد بابا شيخ على ضرورة الابتعاد عن انتهاك الدستور لأي أغراض سياسية ضيقة وأن تطبق النصوص الدستورية في سبيل حماية النظام الاتحادي وإنجاح العملية السياسية في العراق داعيا جميع الأطراف إلى حل المشاكل من خلال الحوار والتفاهمات السياسية.

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