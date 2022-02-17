2022/02/17 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية واقراره دون تهاون.

وأكد صالح في بيان ان تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات واوصل البلاد لهذه اللحظة المفصلية التي تواجه تبعاتها اليوم.وشدد الرئيس صالح على ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد والغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة خمسة وستون من الدستور بشكل صريح وملزم فضلا عن ضرورة تأسيس هيئة ‏عامة تُعنى بضمان حقوق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يدعو البرلمان للعمل الفوري لمناقشة قانون النفط والغاز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يدعو البرلمان للعمل الفوري لمناقشة قانون النفط والغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).