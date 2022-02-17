الحلبوسي سيشارك في المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي

2022/02/17 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في شأن منفصل وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي إلى القاهرة في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي،

وتهدف زيارة الحلبوسي الى المشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية لمناقشة ابرز القضايا العربية والإقليمية.

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