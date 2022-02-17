نائب يرجح استئناف جلسات مجلس النواب في هذا الموعد

2022/02/17 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي ، الخميس، استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية في الاسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا المهمة.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استئناف جلسات مجلس النواب أمر ضروري لمتابعة التشريعات المهمة”، مبينا أن “الأزمة السياسية في طريقها إلى الحلحلة”.وأضاف أن “هناك الكثير من الأمور […]

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