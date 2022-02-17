المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن قرارها حول النفط في كردستان

2022/02/17 | 13:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن قرارها حول قانون النفط والغاز في أقليم كردستان.وذكر بيان للمحكمة، تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “قرارها الصادر بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان، معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 […]

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