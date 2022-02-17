الاطار: سنصوت لرئيس جمهورية يحفظ سيادة العراق دون اي اتفاق سياسي

2022/02/17 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي محمد البلداوي، الخميس، عزم الاطار التصويت على اية شخصية تتعهد بحفظ وحدة العراق وتعزز مكانته، مبينا التصويت سيكون وفقا لقناعة النائب.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ترشيح الحزب الديمقراطي الحكردستاني لشخصية اخحرى بدلا عن هوشيار زيباري لا يعني تاكيد الحصول على رئاسة الجمهورية”.واضاف ان […]

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