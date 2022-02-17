قبل تنفيذهم للدكة العشائرية.. شرطة بابل تلقي القبض على 30 شخصا شمالي المحافظة

2022/02/17 | 13:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 30 شخصا بحوزتهم اسلحة قبل تنفيذهم للدكة العشائرية في قضاء المسيب شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إن “مفارزها ألقت القبض على عدد من العجلات يستقلها مجموعة تُقدر بنحو ٣٠ شخصاً لحيازتهم أسلحة متنوعة غير مرخصة وذخيرة حية فضلاً عن العديد من ‏الآلات الجارحة […]

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شرطة بابل تلقي القبض على 30 شخصا شمالي المحافظة أولاً على الايام نيوز.

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