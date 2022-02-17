موقع أميركي ينشر صورا لجسر سري بالقرب من الحدود الأوكرانية

2022/02/17 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير إخباري أميركي عن الأقمار الاصطناعية ما بدا أنه جسر سري فوق أحد الأنهار في الأراضي البيلاروسية القريبة من أوكرانيا.

ونشر موقع ذي ديلي بيست الاخباري صورا التقطتها شركة تصوير تجارية تظهر أن موسكو بنت جسرا عائما على نهر قريب من الحدود الروسية البيلاروسية بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل الذي انفجر عام الف وتسع مئة وستة وثمانين في حين ذكر الموقع ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يقول إنه أمر بسحب جزئي للقوات لكن الصور الفضائية تقدم معطيات مختلفة عن التعزيزات العسكرية الهائلة التي تهدد أوكرانيا.

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