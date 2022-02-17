واشنطن تتهم روسيا: بدل سحب قواتهم عن الحدود أرسلوا تعزيزات اضافية!

2022/02/17 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض أن موسكو لم تسحب قوات عن الحدود مع أوكرانيا بل أرسلت تعزيزات من سبعة آلاف عسكري.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض ان الروس أعلنوا أنهم يسحبون قوات عن الحدود مع أوكرانيا لكن هذا غير صحيح مبينا ان أن روسيا زادت خلال الأيام الماضية جنودها على طول الحدود الأوكرانية بما يصل إلى سبعة آلاف عسكري، وأضاف ان روسيا تقول إنها تريد إيجاد حل دبلوماسي لكن أفعالها تشير إلى عكس ذلك.

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