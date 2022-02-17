الأمم المتحدة تحدد المخاطر التي تواجه أطفال العراق

2022/02/17 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعلى الرغم من الاشادة فإن تقرير الامم المتحدة أشار الى عدد من الأمور التي لا تزال تبعث على القلق.

ولفت التقرير الى ادارج تنظيم داعش في اطار الجزء المتعلق بالاطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الاطفال ومن بينها التجنيد واستخدامهم وقتلهم واعمال الاغتصاب وغيرها من اشكال العنف الجنسي مبينا ان ان حوادث تشويه وقتل للاطفال مستمرة على الرغم من تراجع عددها.واعرب عن القلق من تأثير تلويث الاراضي العراقية بالمتفجرات من مخلفات الحرب والتي هي السبب الرئيسي لوقوع اصابات في صفوف الاطفال لكنه التقرير أشاد بالجهود التي تبذلها حكومة العراق لتلبية حاجات الناجين من الفظائع المرتكبة من جانب داعش وذلك باصدار قانون الناجيات الايزيديات.

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