قبل تنفيذهم لـ”الدكة العشائرية”.. القبض على 30 شخصا شمالي بابل

2022/02/17 | 13:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 30 شخصا بحوزتهم اسلحة قبل تنفيذهم للدكة العشائرية في قضاء المسيب شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها ألقت القبض على عدد من العجلات يستقلها مجموعة تُقدر بنحو ٣٠ شخصاً لحيازتهم أسلحة متنوعة غير مرخصة وذخيرة حية فضلاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل تنفيذهم لـ”الدكة العشائرية”..



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