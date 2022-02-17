القضاء يصدر حكما بحق الجوراني

2022/02/17 | 13:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء عن دفع مبالغ مالية وتعين مدراء عاميين مقابل احالة مشاريع لشركاته.

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