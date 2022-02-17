القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بالشعلة

2022/02/17 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة.

وذكر بيان للجهاز تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد ساعات من الجريمة الأمن الوطني يلقي القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة.

وفي وقت سابق عثرت القوات الأمنية على جثة محترقة متروكة في إحدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة رحمانية الشعلة، في بغداد.

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