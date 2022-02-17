الإطار التنسيقي: الخنجر يهدف لتفتيت النسيج الوطني بأجندات خارجية - عاجل

2022/02/17 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداتهم القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الخميس، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بشقه البيت الشيعي بمضيه بعد اعلان النتائج للانتخابات والذهاب نحو التحالف الطولي.وقال الهلالي لـ (بغداد اليوم) ان "الخنجر دفع لشق البيت الشيعي وهم ادوات بيد دول لتفتيت المشاريع الوطنية لكني أراه انه ليس سياسياً وليس له أي وزن فهو ذهب لتشكيل تحالف السيادة لاضعاف البيت الشيعي لكن قوى الإطار عادت بقوة سيما بعد القرارات المنصفة للمحكمة الاتحادية".

وأضاف الهلالي ان "استهداف العراق والعملية السياسية من خلال استهداف البيت الشيعي من خلال مشروع خليجي ودولي قادها البعض ممن هم محسوبين على السياسة فهم ليس سياسيين وانا برأيي اقول ان الخنجر الذي انقلب 180 درجة هو أداة للتفتيت لكن الإطار وحكمة قياداته تصدت للموقف".

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