القبض على أكثر من 30 شخصاً بحوزتهم أسلحة مختلفة في بابل

2022/02/17 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلاعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، القبض على أكثر من 30 شخصاً بحوزتهم أسلحة مختلفة غير مرخصة قُبيل تنفيذ دكه عشائرية في المسيب.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز شرطة بابل تمكنت من القبض على عدد من العجلات يستقلها مجموعة تُقدر بنحو 30 شخصاً لحيازتهم أسلحة متنوعة غير مرخصة وذخيرة حية فضلاً عن العديد من ‏الآلات الجارحة المختلفة خلال عملية أمنية نوعية نفذتها قوة بإمرة مدير القسم في قضاء المسيب ضمن قاطع المسؤولية الشمالي".

واضافت ان "العملية تم تنفيذها أثناء توجههم من محافظة مجاورة قُبيل تنفيذهم دكة عشائرية بحسب التحقيقات الأولية".

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