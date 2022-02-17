المحكمة الاتحادية توضح بشأن قرارها حول النفط والغاز في كردستان

2022/02/17 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن قرارها حول قانون النفط والغاز في أقليم كردستان.وقالت المحكمة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “قرارها الصادر بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان، معتمدة على احكام المواد (110 و …

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