القبض على قتلة موظفة في دائرة التقاعد ببغداد

2022/02/17 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الخميس، بالقاء القبض على قتلة موظفة في دائرة التقاعد في منطقة الشعلة ببغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز جهاز الامن الوطني، تمكنت من القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة بعد ساعات من الجريمة”.وأضاف انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين واحالة […]

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