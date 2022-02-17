مصر.. تأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة لنفقة بـ11 ألف دولار.. ما القضية؟

2022/02/17 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيد القضاء المصري، الأربعاء، حبس الإعلامي المصري، توفيق عكاشة بقضية "متجمد نفقة" قيمتها 180 ألف جنية مصري (نحو 11 ألف دولار).

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