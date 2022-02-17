البارتي: إقليم كردستان سيدافع عن حقوقه وفق دستوره!

2022/02/17 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل , الخميس , قرار المحكمة الاتحادية ذو جنبة سياسية ويتقاطع مع الدستور وان توقيته غير مناسب, مشيرا الى ان الإقليم سيدافع عن حقوقه وفق دستوره.وقال خليل في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار المحكمة الاتحادية ذو طابع سياسي […]

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