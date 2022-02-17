مدرب زاخو يعلق على مصير ياسر قاسم مع الفريق

2022/02/17 | 14:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد علق مدرب فريق كرة القدم بنادي زاخو الرياضي عبد الوهاب أبو الهيل، على مصير لاعبه ياسر قاسم مع الفريق.وقال أبو الهيل في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب ياسر قاسم تغيب عن المباريات الخمس الأخيرة مع الفريق بسبب انشغاله بمسألة انتقاله لأحد الأندية الأوروبية”.واوضح ان “هناك بند في عقد اللاعب مع الفريق، […]

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